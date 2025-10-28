Valore aggiunto | quella di Viterbo è la miglior provincia italiana

Viterbotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il valore aggiunto del Sud lo scorso anno ha corso ad una velocità una volta e mezza superiore a quella del Nord, +2,89% contro l’1,77% del Settentrione e il 2,14% della media italiana rispetto al 2023. È quanto emerge dall’analisi realizzata dal Centro Studi Tagliacarne e Unioncamere sul valore. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

