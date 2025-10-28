Vallo di Lauro il business degli incidenti fantasma | dentro la rete delle frodi assicurative

Avellinotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vallo di Lauro – Un'inchiesta condotta dalla polizia giudiziaria ha svelato l’esistenza di una rete meticolosamente organizzata di frodi assicurative, che ha coinvolto un nutrito numero di indagati, tra cui professionisti del settore assicurativo e legale.Nel corso di cinque anni, sono stati. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

vallo lauro business incidentiMaxitruffa dei sinistri nel Vallo, stessa persona coinvolta in sedici incidenti in un anno - La media di un incidente al mese per una dei 133 indagati nell’inchiesta di Commissariato di Polizia di Lauro e Procu ... Secondo irpinianews.it

vallo lauro business incidentiMaxitruffa dei sinistri falsi, tre arresti: c’è anche un avvocato del Vallo di Lauro - Un’associazione a delinquere dedita alle frodi assicurative guidata da un trentanovenne avvocato e operativa nel Vallo di Lauro. Si legge su irpinianews.it

vallo lauro business incidentiFalsi incidenti nel Vallo di Lauro: tre persone ai domiciliari per associazione a delinquere e frodi assicurative - Tre persone residenti nel Vallo di Lauro sono state poste agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino e condotta dal Commissariato di Pubb ... irpiniaoggi.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Vallo Lauro Business Incidenti