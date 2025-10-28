Vallo di Lauro il business degli incidenti fantasma | dentro la rete delle frodi assicurative

Vallo di Lauro – Un'inchiesta condotta dalla polizia giudiziaria ha svelato l’esistenza di una rete meticolosamente organizzata di frodi assicurative, che ha coinvolto un nutrito numero di indagati, tra cui professionisti del settore assicurativo e legale.Nel corso di cinque anni, sono stati. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Scopri altri approfondimenti

LabTv. . Sono tre, al momento, le persone ai domiciliari implicate nell'inchiesta sui falsi incidenti in Irpinia. Il Commissariato di Lauro ha smantellato l'organizzazione con cabina di regia nel Vallo. Ben 135 gli indagati ma si attendono nuovi sviluppi. - facebook.com Vai su Facebook

Maxitruffa dei sinistri nel Vallo, stessa persona coinvolta in sedici incidenti in un anno - La media di un incidente al mese per una dei 133 indagati nell’inchiesta di Commissariato di Polizia di Lauro e Procu ... Secondo irpinianews.it

Maxitruffa dei sinistri falsi, tre arresti: c’è anche un avvocato del Vallo di Lauro - Un’associazione a delinquere dedita alle frodi assicurative guidata da un trentanovenne avvocato e operativa nel Vallo di Lauro. Si legge su irpinianews.it

Falsi incidenti nel Vallo di Lauro: tre persone ai domiciliari per associazione a delinquere e frodi assicurative - Tre persone residenti nel Vallo di Lauro sono state poste agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino e condotta dal Commissariato di Pubb ... irpiniaoggi.it scrive