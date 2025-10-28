Valerio Stirpe trovato senza vita da una delle tre figlie | la moglie era morta in un incidente stradale

Una tragedia che ha sconvolto un'intera comunità. Valerio Stirpe è stato trovato senza vita in casa da una delle tre figlie. Operaio edile di 48 anni, l'uomo aveva perso la moglie Romina Orzilli, vittima di un incidente stradale.Il ritrovamento in casaIl dramma è avvenuto nella cittadina di. 🔗 Leggi su Today.it

