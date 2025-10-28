Valerio Adami Mito e spiritualità al Ciac di Foligno

“Valerio Adami. Mito e spiritualità”: è questo il titolo della mostra, a cura di Italo Tomassoni e Vera Agosti, che si tiene al Centro italiano arte contemporanea di Foligno fino all’11 gennaio 2026.L’esposizione, promossa e sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, e realizzata. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

VALERIO ADAMI Mito e spiritualità 12 ottobre 2025- 11 gennaio 2026 ? 10.30 -13.00,15.30 -19-00 - facebook.com Vai su Facebook

Valerio Adami al CIAC di Foligno ci parla di mito e spiritualità - X Vai su X

Valerio Adami. Mito e spiritualità - Al CIAC di Foligno 50 opere dell'artista Valerio Adami indagano per la prima volta il tema della trascendenza, tra dipinti e disegni: mito, filosofia, poesia e spiritualità universale. Lo riporta itinerarinellarte.it

Adami, 50 opere tra mito e sacro al CIAC di Foligno - Il testo e le immagini sono a cura e di proprietà di: Sara Stangoni Comunicazione - Segnala sbircialanotizia.it

Valerio Adami: mito e spiritualità - Al CIAC di Foligno 50 opere dell’artista Valerio Adami, tra dipinti e disegni, indagano il tema della trascendenza nella sua arte: mito, filosofia, poesia e spiritualità universale. Scrive exibart.com