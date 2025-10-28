Valentina De Laurentiis | Napoli è diventata un brand Poi spunta l’incredibile aneddoto sulle maglie auto prodotte

Spazionapoli.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso di un’intervista per “Rivista Undici”, Valentina De Laurentiis ha raccontato la trasformazione del Napoli da semplice club calcistico a vero e proprio brand culturale. Un percorso iniziato con la visione di Aurelio De Laurentiis e consolidato negli ultimi anni con scelte coraggiose, come l’autoproduzione delle maglie e il rebranding totale dell’immagine del club. Tra libertà creativa, Made in Italy e passione per la città, il Napoli guarda al futuro come modello di innovazione e identità. Napoli come brand: l’evoluzione di un’idea. “ Mio padre è un visionario, uno che non ha mai avuto paura di mettersi in gioco. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

valentina de laurentiis napoli 232 diventata un brand poi spunta l8217incredibile aneddoto sulle maglie auto prodotte

© Spazionapoli.it - Valentina De Laurentiis: “Napoli è diventata un brand”. Poi spunta l’incredibile aneddoto sulle maglie auto prodotte

Altre letture consigliate

valentina de laurentiis napoliValentina De Laurentiis: "Napoli simbolo culturale. Autoproduzione maglie scelta di rottura" - di evolversi sotto ogni punto di vista", le sue parole in riferimento al presidente del Napoli. Lo riporta tuttonapoli.net

valentina de laurentiis napoliValentina De Laurentiis: "Prima Napoli sembrava un prodotto da bancarella! Dalla Campania al mondo, portiamo in alto il brand" - Valentina De Laurentiis, executive Board Member della SSC Napoli, ha rilasciato una lunga intervista a "Rivista Undici" durante la quale ha raccontato l'impatto avuto sul club dall'autoproduzione dell ... Riporta msn.com

valentina de laurentiis napoliValentina De Laurentiis: "Papà è un visionario! Maglie? Raccontiamo Napoli con poesia" - Valentina De Laurentiis, Executive Board Manager della SSC Napoli, si è concessa all'intervista 'Undici' per un'interessante intervista, toccando vari temi. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Valentina De Laurentiis Napoli