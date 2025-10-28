Valentina De Laurentiis | Napoli è diventata un brand Poi spunta l’incredibile aneddoto sulle maglie auto prodotte
Nel corso di un’intervista per “Rivista Undici”, Valentina De Laurentiis ha raccontato la trasformazione del Napoli da semplice club calcistico a vero e proprio brand culturale. Un percorso iniziato con la visione di Aurelio De Laurentiis e consolidato negli ultimi anni con scelte coraggiose, come l’autoproduzione delle maglie e il rebranding totale dell’immagine del club. Tra libertà creativa, Made in Italy e passione per la città, il Napoli guarda al futuro come modello di innovazione e identità. Napoli come brand: l’evoluzione di un’idea. “ Mio padre è un visionario, uno che non ha mai avuto paura di mettersi in gioco. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
