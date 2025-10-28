V De Laurentiis | Il Napoli non è solo una squadra di calcio ma un simbolo culturale

V. De Laurentiis: “Rebranding, siamo partiti da un’idea chiara: il Napoli non è solo una squadra di calcio, ma un simbolo culturale, l’idea dell’autoproduzione nasce da un’esigenza di libertà”. Valentina De Laurentiis, Executive Board Member della SSC Napoli, ha rilasciato un’intervista a “Rivista Undici”. Queste le sue parole: Valentina De Laurentiis: Mio padre è un visionario, uno che non ha mai avuto paura di mettersi in gioco. “ Mio padre è un visionario, uno che non ha mai avuto paura di mettersi in gioco. Ha sempre avuto idee all’avanguardia che hanno permesso alla società di evolversi sotto ogni punto di vista. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - V. De Laurentiis: ”Il Napoli non è solo una squadra di calcio, ma un simbolo culturale”

Il Napoli fa festa contro l'Inter: il gesto di De Laurentiis a fine partita

Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si stringono attorno a José Callejon in questo momento di dolore per la scomparsa della cara sorella Vanesa.

Valentina De Laurentiis: «Il Napoli non è solo una squadra, ma un simbolo culturale. Il nostro obiettivo è portarla nel mondo» - Valentina De Laurentiis, si racconta in una lunga intervista concessa a Ultimo Uomo, toccando tempi come l'autoproduzione e il rebranding

Valentina De Laurentiis: "Napoli simbolo culturale. Autoproduzione maglie scelta di rottura" - Valentina De Laurentiis ha rilasciato un'intervista a Rivista Undici: "Sicuramente mio padre è un visionario, uno che non ha mai avuto paura di mettersi in gioco.

Napoli, De Laurentiis a pranzo con la squadra: nessun colpevole, responsabilità comune - Il Napoli si è ritrovato ieri al centro sportivo per una riunione lunga e intensa, fatta di immagini, autocritica e confronto diretto.