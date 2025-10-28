Utilizzo ribassi di gara per finanziare le varianti | più strumenti per completare opere

Brindisireport.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riceviamo e pubblichiamo di seguito una nota di Ance Brindisi su una recente sentenza del Tar Lazio riguardante la spesa dei fondi Pnrr per le opere pubbliche. Una recente sentenza del Tar Lazio (Sez. III bis, n. 17793 del 16 ottobre 2025) segna un passaggio importante nella gestione delle opere. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

utilizzo ribassi gara finanziareOpere Pnrr, varianti finanziabili con i ribassi di gara - Tar Lazio: per questi interventi speciali (e solo per questi) l’aumento improvviso del costo dei materiali può essere considerato evento imprevedibile ... Lo riporta ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Utilizzo Ribassi Gara Finanziare