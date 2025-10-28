Utilizzo ribassi di gara per finanziare le varianti | più strumenti per completare opere
Riceviamo e pubblichiamo di seguito una nota di Ance Brindisi su una recente sentenza del Tar Lazio riguardante la spesa dei fondi Pnrr per le opere pubbliche. Una recente sentenza del Tar Lazio (Sez. III bis, n. 17793 del 16 ottobre 2025) segna un passaggio importante nella gestione delle opere. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
È possibile utilizzare le economie derivanti dai ribassi d’asta per reinserire, tramite una variante, le lavorazioni che erano state stralciate dal progetto per mancanza di fondi? Interessante risposta del TAR https://www.lavoripubblici.it/news/varianti-pnrr-r - facebook.com Vai su Facebook
Opere Pnrr, varianti finanziabili con i ribassi di gara - Tar Lazio: per questi interventi speciali (e solo per questi) l’aumento improvviso del costo dei materiali può essere considerato evento imprevedibile ... Lo riporta ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com