Usa Trump | Investiti nel Paese oltre 17mila miliardi di dollari in otto mesi supereremo quota 21mila

Con lo shutdown stop ai sussidi alimentari per 40 milioni di americani. Sul fronte dazi, il Canada è pronto a riprendere i negoziati con gli Usa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Usa, Trump: "Investiti nel Paese oltre 17mila miliardi di dollari in otto mesi, supereremo quota 21mila"

Trump arrivato in Giappone, presto vedrà l'imperatore Naruhito. Focus della visita gli investimenti Usa e la difesa nipponica #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

#Trump goes to #India: il nuovo polo strategico del Tycoon, tra politica e investimenti - X Vai su X

Accordo Usa-Australia sulle terre rare, Trump sostiene Milei e altre notizie interessanti - Il presidente americano Donald Trump e il primo ministro australiano Anthony Albanese hanno firmato un accordo sulle terre rare che prevede l’investimento congiunto di un miliardo di dollari nei due p ... Secondo limesonline.com

Stellantis pressata da Trump investe 13 miliardi di dollari in Usa. La Cina si mangia pezzi di mercato in Ue - Mentre la Cina approfitta della crisi dell'auto in Ue, il nuovo ad di Stellantis, lancia l'investimento di 13 miliardi di dollari negli Usa ... Lo riporta energiaoltre.it

Trump avverte i produttori di chip: priorità alla fabbricazione negli USA, tariffe alte per chi non investe in America - Trump ha intenzione di premiare i produttori di chip che investono negli Stati Uniti, imponendo dazi significativi a chi decide di "restare fuori". Da multiplayer.it