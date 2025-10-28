usa tre raid contro le navi della droga

Gli Stati Uniti hanno colpito diverse navi sospettate di trasportare droga nell’Oceano Pacifico orientale. Il Pentagono ha spiegato che si è trattato di tre nuovi raid, in cui sono morte almeno 14 persone. Su X è stato Pete Hegseth a pubblicare i video degli attacchi. E ha scritto: «Il dipartimento ha trascorso oltre vent’anni a difendere altri Paesi. Ora, stiamo difendendo la nostra. Questi narcoterroristi hanno ucciso più americani di Al-Qaeda, e saranno trattati allo stesso modo. Li rintracceremo e li uccideremo». Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War carried out three lethal kinetic strikes on four vessels operated by Designated Terrorist Organizations (DTO) trafficking narcotics in the Eastern Pacific. 🔗 Leggi su Lettera43.it

