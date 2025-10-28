Usa tre raid contro le navi della droga
Gli Stati Uniti hanno colpito diverse navi sospettate di trasportare droga nell’Oceano Pacifico orientale. Il Pentagono ha spiegato che si è trattato di tre nuovi raid, in cui sono morte almeno 14 persone. Su X è stato Pete Hegseth a pubblicare i video degli attacchi. E ha scritto: «Il dipartimento ha trascorso oltre vent’anni a difendere altri Paesi. Ora, stiamo difendendo la nostra. Questi narcoterroristi hanno ucciso più americani di Al-Qaeda, e saranno trattati allo stesso modo. Li rintracceremo e li uccideremo». Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War carried out three lethal kinetic strikes on four vessels operated by Designated Terrorist Organizations (DTO) trafficking narcotics in the Eastern Pacific. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il Pentagono ha dichiarato di aver effettuato tre nuovi raid contro quattro navi sospettate di trasportare droga nell'Oceano Pacifico orientale, uccidendo 14 persone - facebook.com Vai su Facebook
Stati Uniti, nuovi raid contro le navi della droga nell'Oceano Pacifico: 14 morti - Il Pentagono ha dichiarato di aver effettuato tre nuovi raid contro almeno quattro imbarcazioni sospettate di trasportare ... Come scrive ilmattino.it
Nuovi Usa raid contro le 'navi della droga', 14 morti - Il Pentagono ha dichiarato di aver effettuato tre nuovi raid contro quattro navi sospettate di trasportare droga nell'Oceano Pacifico orientale, uccidendo 14 persone. ansa.it scrive
Usa annunciano tre raid nel Pacifico contro barche narcos, 14 morti - Il capo del Pentagono Pete Hegseth ha annunciato che lunedì l ‘esercito Usa ha effettuato tre attacchi nelle acque del Pacifico orientale contro imbarcazioni sospettate di trasportare droga, con un bi ... Scrive msn.com