Usa Elon Musk lancia Grokipedia nuova enciclopedia online basata su AI ma critiche da utenti | Risultati parziali e spesso falsi
La nuova piattaforma, il cui contenuto è interamente generato dall’assistente IA Grok, si propone come un’alternativa “più libera” rispetto a Wikipedia. Tuttavia, non sono mancate le accuse di parzialità da parte di alcuni utenti È nata Grokipedia, la nuova enciclopedia online fondata da Elon. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Approfondisci con queste news
TAVARES METTE IN DUBBIO IL FUTURO DI TESLA: “ENTRO 10 ANNI MUSK POTREBBE LASCIARE L’AUTO” Carlos Tavares, ex CEO di Stellantis, torna a far parlare di sé con dichiarazioni shock sul futuro di Tesla e Elon Musk. Secondo il manager por - facebook.com Vai su Facebook
$Rome $Culture $ElonMusk. Elon Musk, via la Musk Foundation, a offert 4 millions $ au total à la Ville de Rome : 3 M$ pour la recherche et la culture antique, et 1 M$ pour la préservation des sites archéologiques. @elonmusk - X Vai su X
Elon Musk lancia il suo partito America Party: «Restituirò la libertà agli Usa» - Elon Musk, patron di X e Tesla ed ex sostenitore di Donald Trump, ha fondato il suo partito. Si legge su lettera43.it
Elon Musk entra a gamba tesa nella politica Usa e lancia l'American Party. L'annuncio su X: "Vi restituirò la libertà" - Elon Musk entra a gamba tesa nella politica americana, annunciando la nascita di un terzo partito: l'America Party. Scrive affaritaliani.it
Usa, Musk lancia l’“America Party” contro Trump - Domenica 6 luglio, Elon Musk ha annunciato la creazione di un nuovo partito politico, l’“America Party”, accusando il presidente Trump di portare gli USA verso la bancarotta con la sua maxi- Da tg24.sky.it