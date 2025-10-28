Usa Elon Musk lancia Grokipedia nuova enciclopedia online basata su AI ma critiche da utenti | Risultati parziali e spesso falsi

Ilgiornaleditalia.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova piattaforma, il cui contenuto è interamente generato dall’assistente IA Grok, si propone come un’alternativa “più libera” rispetto a Wikipedia. Tuttavia, non sono mancate le accuse di parzialità da parte di alcuni utenti È nata Grokipedia, la nuova enciclopedia online fondata da Elon. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

usa elon musk lancia grokipedia nuova enciclopedia online basata su ai ma critiche da utenti risultati parziali e spesso falsi

© Ilgiornaleditalia.it - Usa, Elon Musk lancia Grokipedia, nuova enciclopedia online basata su AI, ma critiche da utenti: “Risultati parziali e spesso falsi”

Approfondisci con queste news

Elon Musk lancia il suo partito America Party: «Restituirò la libertà agli Usa» - Elon Musk, patron di X e Tesla ed ex sostenitore di Donald Trump, ha fondato il suo partito. Si legge su lettera43.it

Elon Musk entra a gamba tesa nella politica Usa e lancia l'American Party. L'annuncio su X: "Vi restituirò la libertà" - Elon Musk entra a gamba tesa nella politica americana, annunciando la nascita di un terzo partito: l'America Party. Scrive affaritaliani.it

Usa, Musk lancia l’“America Party” contro Trump - Domenica 6 luglio, Elon Musk ha annunciato la creazione di un nuovo partito politico, l’“America Party”, accusando il presidente Trump di portare gli USA verso la bancarotta con la sua maxi- Da tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Usa Elon Musk Lancia