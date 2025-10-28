Usa Canada Europa | costruire economia convegno a Montecitorio mercoledì 29 ottobre

28 ott 2025

ROMA – Mercoledì 29 ottobre, alle ore 15.30, presso la Sala della Lupa di Montecitorio si svolgerà il convegnoUsa, Canada, Europa: costruire economia”. Si prevede nell’occasione il saluto del vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè, e della segretaria di presidenza, Annarita Patriarca. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Usa, Canada, Europa: costruire economia”, convegno a Montecitorio mercoledì 29 ottobre

