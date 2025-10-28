Usa Canada Europa | costruire economia convegno a Montecitorio mercoledì 29 ottobre

ROMA – Mercoledì 29 ottobre, alle ore 15.30, presso la Sala della Lupa di Montecitorio si svolgerà il convegno “Usa, Canada, Europa: costruire economia”. Si prevede nell’occasione il saluto del vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè, e della segretaria di presidenza, Annarita Patriarca. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Usa, Canada, Europa: costruire economia”, convegno a Montecitorio mercoledì 29 ottobre

Approfondisci con queste news

La Venaria Reale, 18-19 novembre 2025, torna Experience Piemonte: Performing Uniqueness, evento B2B con buyer internazionali da Europa,USA,Canada,Paesi del Golfo,Nord Africa e ASEAN per aziende arredo, design, moda, gioielleria, tessile, benesser - X Vai su X

Il vino altoatesino incontra il Canada! Grazie alla politica doganale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il mercato canadese è oggi più aperto che mai all’importazione di prodotti europei. Per i prodotti di qualità dell’Alto Adige, come il vino altoatesi - facebook.com Vai su Facebook

Tutte le nuove tensioni fra Usa e Canada - La decisione del presidente Trump di imporre un ulteriore dazio del 10% sulle importazioni dal Canada, annunciata ieri tramite un post su Truth Social scritto mentre si trovava a bordo dell’Air Force ... Come scrive startmag.it

Dazi: Guerini (Cooperatives Europe) su accordo Ue-Usa, serve costruire un’Europa più resiliente e competitiva “attraverso un modello di cooperazione, non di scontro” - Porta “un po’ di chiarezza dopo mesi di incertezza e tensione”, ma “evidenzia anche le debolezze strutturali dell’Ue e presenta nuove sfide per il suo tessuto economico”: commenta così Giuseppe ... Lo riporta agensir.it

Pressato dagli Usa il Canada sogna l'Europa - Trovi tutti gli articoli salvati nella tua area personale nella sezione preferiti e sull'app Corriere News. Scrive corriere.it