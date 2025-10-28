usa annunciano tre raid nel pacifico contro barche narcos 14 morti

Il capo del Pentagono Pete Hegseth ha annunciato che lunedì l ‘esercito Usa ha effettuato tre attacchi nelle acque del Pacifico orientale contro imbarcazioni sospettate di trasportare droga, con un bilancio di 14 morti e un sopravvissuto. “Ieri, su ordine del presidente Trump, il dipartimento della Guerra ha effettuato tre attacchi letali contro quattro imbarcazioni gestite da organizzazioni terroristiche designate che trafficavano stupefacenti nel Pacifico orientale”, ha riferito Hegseth in un post su X. Gli attacchi Usa di questo tipo sono cominciati all’inizio di settembre a distanza di settimane l’uno dall’altro e il ritmo è diventato man mano più rapido; questa è la prima volta che sono stati annunciati più attacchi in un solo giorno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

