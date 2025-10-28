Usa annunciano tre raid nel Pacifico contro barche narcos 14 morti
Il capo del Pentagono Pete Hegseth ha annunciato che lunedì l ‘esercito Usa ha effettuato tre attacchi nelle acque del Pacifico orientale contro imbarcazioni sospettate di trasportare droga, con un bilancio di 14 morti e un sopravvissuto. “Ieri, su ordine del presidente Trump, il dipartimento della Guerra ha effettuato tre attacchi letali contro quattro imbarcazioni gestite da organizzazioni terroristiche designate che trafficavano stupefacenti nel Pacifico orientale”, ha riferito Hegseth in un post su X. Gli attacchi Usa di questo tipo sono cominciati all’inizio di settembre a distanza di settimane l’uno dall’altro e il ritmo è diventato man mano più rapido; questa è la prima volta che sono stati annunciati più attacchi in un solo giorno. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Scopri altri approfondimenti
Sempre caldo e incerto il fronte internazionale. Resta fragile la tregua a Gaza dove non si fermano i raid dell’esercito israeliano e Hamas non consegna ancora le salme dei 13 ostaggi mentre nella guerra russo-ucraina si allontano le speranze di un accordo d - facebook.com Vai su Facebook
Idf Dopo i raid torna in vigore il cessate il fuoco. Riaprono i valichi per far entrare gli aiuti | La pace in bilico e la ricerca dei corpi trib.al/8fcFPjZ - X Vai su X
Raid Idf si gaza e in arrivo e ruspe per cercare corpi ostaggi - Tre raid israeliani e due morti a Khan Younis, Gaza Sud, e droni Idf vicino ai campi profughi di Gaza City, riferisce l'emittente Al Jazeera Arabic. Scrive rainews.it
Raid Usa contro i narcos al largo del Venezuela: reazioni politiche e controversie legali - L’operazione ha riacceso il dibattito a Washington sulla legittimità giuridica di tali azioni. Secondo notizie.it
Nuovo raid Usa nei Caraibi: “Colpita barca di ribelli colombiani”. Vance: «Sono narco-terroristi» - Il Segretario alla Difesa Pete Hegseth ha diffuso il video di un nuovo raid contro una nave sospettata di traffico di stupefacenti, tre morti. Si legge su msn.com