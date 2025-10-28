Uragano Melissa tocca terra in Giamaica venti a 300 km h 600mila evacuati a Cuba distrutto tetto di un ospedale 7 i morti - VIDEO

La città maggiormente colpita dai venti è New Hope. Scoperchiato l'ospedale di Black River L'uragano Melissa tocca terra in Giamaica. Una tempesta di categoria 5, la più potente mai registrata prima sui Caraibi. I venti hanno ormai raggiunto i 300 chilometri orari e la città maggiormente colp. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Uragano Melissa tocca terra in Giamaica, venti a 300 km/h, 600mila evacuati a Cuba, distrutto tetto di un ospedale, 7 i morti - VIDEO

