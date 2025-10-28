Uragano Melissa quei lampi al centro sono spaventosi ora minaccia la Giamaica VIDEO
La Giamaica si trova in stato di massima allerta per l’avvicinamento dell’uragano Melissa, un fenomeno meteorologico di eccezionale intensità che sta mettendo in ginocchio l’area caraibica. Secondo i dati del National Hurricane Center, il passaggio della tempesta porterà venti dalla potenza distruttiva e inondazioni catastrofiche su gran parte del territorio insulare. Le immagini satellitari fornite dal Cooperative Institute for Research in the Atmosphere hanno catturato un fenomeno estremamente raro e spettacolare: lampi elettrici all’interno dell’occhio dell’uragano. Questa manifestazione, documentata dalla tecnologia satellitare più avanzata, mostra l’incredibile energia sprigionata dal sistema ciclonico e offre agli scienziati preziose informazioni sulla struttura interna della tempesta. 🔗 Leggi su Cultweb.it
