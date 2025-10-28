Uragano Melissa live tracker dove si trova e come seguirlo in tempo reale | tre morti in Giamaica Venti fino a 300 km all' ora

Il peggiore uragano del secolo ha toccato terra in Giamaica a New Hope, nel sud dell'isola, accompagnato da venti a 185 miglia, quasi 300 chilometri orari. La tempesta ha ormai investito. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Uragano Melissa live tracker, dove si trova e come seguirlo in tempo reale: tre morti in Giamaica. Venti fino a 300 km all'ora

