Uragano Melissa live | l’impatto sulla Giamaica Sarà devastante le infrastrutture non resisteranno andate nei rifugi

Quotidiano.net | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 28 ottobre 2025 – Gli appelli delle autorità sono disperati: andate nei rifugi, le devastazioni saranno catastrofiche. L’ uragano Melissa, di categoria 5, si sta per abbattere sulla Giamaica e lì resterà a lungo. Quarantotto ore con venti oltre 250 kmh, scaricherà tra i 500 e i 100 millimetri di pioggia. Sono previste inondazioni e frane. "Non uscite", ha esortato il National Hurricane Center (Nhc) degli Stati Uniti, che prevede raffiche di vento, inondazioni e devastazioni "potenzialmente letali" su una scala paragonabile a quella causata dagli uragani Maria nel 2017 o Katrina nel 2005, a Porto Rico e New Orleans. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

