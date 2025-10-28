Uragano Melissa live dalla Giamaica | il video per seguirlo in tempo reale

L’ uragano Melissa è un ciclone tropicale di eccezionale potenza che ha colpito i Caraibi in questi giorni di fine di ottobre, diventando uno degli uragani più forti mai osservati nel bacino atlantico in questo secolo. Nato da un’onda tropicale formatasi a metà ottobre sull’Atlantico, il sistema ha attraversato le acque eccezionalmente calde del Mar dei Caraibi, trovando condizioni ideali per una rapida intensificazione. Nel video che potete vedere qui sopra – opure su Youtube – potete osservarne l’avanzamento in tempo reale presso il porto di Kingston, in Giamaica. Nel giro di pochi giorni, la tempesta si è trasformata da una semplice depressione tropicale in un uragano di categoria 5, con venti che hanno raggiunto i 295 chilometri orari e una pressione centrale di circa 892 millibar, valori che la collocano tra i cicloni più intensi mai registrati nella regione, Il movimento estremamente lento del sistema turbolent o, appena 6 o 7 chilometri all’ora in alcuni momenti, ha reso la situazione ancora più critica: la Jamaica, in particolare, si sta trovando da ore sotto l’impatto diretto del nucleo dell’uragano, esposta a venti devastanti, piogge torrenziali e mareggiate di oltre tre metri. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Uragano Melissa live dalla Giamaica: il video per seguirlo in tempo reale

