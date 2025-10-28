Uragano Melissa la Giamaica apre 881 rifugi | Usateli è di gravità storica

E' la tempesta più potente nel mondo nel 2025, la più violenta mai registrata nei Caraibi in 174 anni di osservazioni. L'uragano Melissa, di categoria 5, sta per colpire la Giamaica con venti che superano i 250 chilometri orari e onde alte fino a quattro metri. Secondo i meteorologi, l’impatto previsto nelle prossime ore sarà così devastante che la Giamaica potrebbe non essere più quella che conosciamo ora. Le autorità parlano di catastrofe imminente e ordinano alla popolazione di rifugiarsi nei centri di emergenza. Tre le vittime registrate. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Uragano Melissa, la Giamaica apre 881 rifugi: "Usateli, è di gravità storica"

Argomenti simili trattati di recente

Le impressionanti immagini dell'enorme muro di nuvole dell'uragano Melissa, il più potente del 2025, sorvolato dai "cacciatori di tempeste" della Noaa, l'agenzia per gli Oceani e l'atmosfera americana: l'uragano con i suoi venti a oltre 250 chilometri l'ora rappr - facebook.com Vai su Facebook

La Giamaica attende l'arrivo dell'uragano Melissa, il più potente dell'anno. 7 morti - X Vai su X

L'uragano Melissa si abbatte sulla Giamaica: 5 cose da sapere sulla tempesta - Focus.it - L'arrivo e gli effetti dell'uragano Melissa: la più violenta tempesta tropicale del 2025 finora, che spaventa anche per via della sua lentezza. Secondo focus.it

Perché l’uragano Melissa è così pericoloso: impatto imminente sulla Giamaica, possibile “collasso totale” - Nelle prossime ore la Giamaica sarà investita in pieno dal cuore dell'uragano Melissa, un mostro di categoria 5 con venti che soffiano a oltre 280 chilometri ... Si legge su fanpage.it

L'uragano Melissa si avvicina alla Giamaica. 'E' il più forte del 2025'. Le autorità: 'Non uscite' - L'uragano Melissa si sta avvicinando all'isola della Giamaica. ansa.it scrive