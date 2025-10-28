Uragano Melissa il filmato dell’aeronautica Usa dentro la tempesta Già 3 morti in Giamaica – Il video

L’ uragano Melissa non è ancorato arrivato in Giamaica, ma ha già causato diverse vittime. La tempesta — che si preannuncia la più violenta nella storia del Paese — dovrebbe toccare terra oggi, martedì 28 ottobre, con il rischio di inondazioni e frane catastrofiche. Con venti fino a 280 chilometri orari, l’uragano di categoria 5, il livello più forte, ha già causato tre morti in Giamaica, tre ad Haiti e una nella Repubblica Dominicana. «Non uscite», ha esortato il National Hurricane Center (Nhc) degli Stati Uniti, che prevede raffiche di vento, inondazioni e devastazioni «potenzialmente letali» su una scala paragonabile a quella causata dagli uragani Maria nel 2017 o Katrina nel 2005, a Porto Rico e New Orleans. 🔗 Leggi su Open.online