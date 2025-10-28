L’ uragano Melissa, classificato di categoria 5, ha toccato terra nella Giamaica sudoccidentale, nei pressi della località di New Hope, con venti fino a 300 chilometri orari. È stato definito dagli esperti il più potente del secolo e uno dei più distruttivi mai registrati nell’ Oceano Atlantico. Le autorità locali hanno dichiarato lo stato d’emergenza, mentre il Centro nazionale uragani degli Stati Uniti ha confermato la presenza di inondazioni e frane in diverse aree dell’isola. Secondo le prime stime, almeno sette persone hanno perso la vita: tre in Giamaica, tre ad Haiti e una nella Repubblica Dominicana, dove si conta anche un disperso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Uragano Melissa devasta la Giamaica: venti a 300 km/h, sette vittime nei Caraibi