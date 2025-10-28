Uragano Melissa arrivato in Giamaica | venti a 300 chilometri orari evacuazioni e blackout
L'uragano Melissa è arrivato oggi, 28 ottobre 2025, in Giamaica con la potenza di una tempesta catastrofica di categoria 5, la più forte che abbia mai colpito l'isola caraibica da quando sono iniziate le registrazioni degli evento L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
E' il momento peggiore questo, l'occhio dell'uragano Melissa è entrato completamente sulla terraferma, nella parte sud-occidentale della Jamaica. Le ultime rilevazioni indicano ancora venti medi di 270km/h e una pressione di 899hpa. Un vero most - facebook.com Vai su Facebook
#intanto Uragano Melissa sempre più vicino alla Giamaica: attualmente a 25 miglia dalla costa - X Vai su X
L'uragano Melissa si abbatte sulla Giamaica: 5 cose da sapere sulla tempesta - Focus.it - L'arrivo e gli effetti dell'uragano Melissa: la più violenta tempesta tropicale del 2025 finora, che spaventa anche per via della sua lentezza. Riporta focus.it
Uragano Melissa tocca terra in Giamaica, venti a 300 km/h: evacuazioni e black-out. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Uragano Melissa tocca terra in Giamaica, venti a 300 km/h: evacuazioni e black- Secondo tg24.sky.it
Uragano Melissa colpisce la Giamaica, venti fino a 300 km/h: già 4 vittime - Secondo il Centro nazionale uragani degli Stati Uniti, Melissa è la tempesta più forte al mondo degli ultimi decenni, anche peggio dell'uragano Katrina che devastò gli Stati Uniti nel 2005 View on eur ... Segnala msn.com