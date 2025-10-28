L'uragano Melissa è arrivato oggi, 28 ottobre 2025, in Giamaica con la potenza di una tempesta catastrofica di categoria 5, la più forte che abbia mai colpito l'isola caraibica da quando sono iniziate le registrazioni degli evento L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Uragano Melissa arrivato in Giamaica: venti a 300 chilometri orari, evacuazioni e blackout