Uragano Giamaica | 50mila senza luce

3.55 Il governo giamaicano ha riferito che circa 50.000 persone sono senza elettricità a causa dell'uragano Melissa di categoria 5, che colpirà il Paese tra poche ore e che sta già causando "difficoltà" nella parte meridionale del l'isola. Desmond McKenzie, ministro per lo Sviluppo comunitario e responsabile della risposta alle catastrofi, ha assicurato in una conferenza stampa che 40.000 persone sono senza luce nella parte occidentale dell'isola, 4.000 nella parte orientale e altre 5.000 nel centro. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

