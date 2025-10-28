Ups ha tagliato 48mila posti di lavoro nel 2025

(Adnkronos) – La società di spedizioni : 14.000 membri del management e 34.000 della “forza lavoro operativa”, ovvero i dipendenti coinvolti nei servizi logistici e di consegna quotidiani.   Ups ha affermato che i licenziamenti fanno parte di un più ampio sforzo volto a ridurre i costi . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

