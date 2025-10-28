Uomo travolto da un treno nel Milanese disagi per i viaggiatori | si indaga sulle cause

Fanpage.it | 28 ott 2025

Un uomo è stato ucciso da un treno verso le 19 di ieri, lunedì 27 ottobre, vicino alla stazione di Parabiago (Milano). Stando a quanto emerso, l'uomo stava passeggiando con il suo cane, anche lui travolto. La circolazione dei treni ha subito ritardi e cancellazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

