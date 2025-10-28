Uomo in carrozzina investito e ucciso a Fenegrò dall’auto guidata da Martinez secondo portiere dell’Inter

Un tragico incidente questa mattina, intorno alle 9:45, ha visto coinvolto un uomo di 81 anni in carrozzina elettrica nei pressi di Fenegrò, in provincia di Como. Anziano in carrozzina investito a Fenegrò da auto guidata dal secondo portiere dell’Inter L’anziano è stato investito da un’auto guidata da Josep Martinez, attuale secondo portiere dell’Inter. Nonostante . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Uomo in carrozzina investito e ucciso a Fenegrò dall’auto guidata da Martinez, secondo portiere dell’Inter

Approfondisci con queste news

ULTIM’ORA Il portiere dell’Inter Josep Martinez ha investito un uomo in carrozzina. L’impatto sarebbe stato violentissimo ? - facebook.com Vai su Facebook

Il secondo portiere dell’Inter era alla guida dell’auto che questa mattina ha investito un uomo di 81 anni in carrozzina, uccidendolo, a pochi chilometri dal centro sportivo nerazzurro di Appiano Gentile - X Vai su X

Uomo in carrozzina investito e ucciso a Fenegrò dall’auto guidata da Martinez, secondo portiere dell’Inter - Un tragico incidente questa mattina, intorno alle 9:45, ha visto coinvolto un uomo di 81 anni in carrozzina elettrica nei pressi di Fenegrò, in provincia ... Segnala ilnotiziario.net

Josep Martínez, secondo portiere dell’Inter, ha investito e ucciso un 81enne in carrozzina - Martedì mattina Josep Martínez, il secondo portiere dell’Inter, ha investito con la sua auto e ucciso un uomo di 81 anni che si trovava per la strada sulla sua carrozzina elettrica. Riporta ilpost.it

Anziano in carrozzina elettrica investito e ucciso dal portiere dell’Inter Josep Martinez - Un grave incidente stradale è avvenuto a Fenegrò, in provincia di Como, non lontano dal centro sportivo dell’Inter ad Appiano Gentile. Secondo globalist.it