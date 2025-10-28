Uomo in carrozzina investito e ucciso a Fenegrò dall’auto guidata da Martinez secondo portiere dell’Inter

Un tragico incidente questa mattina, intorno alle 9:45, ha visto coinvolto un uomo di 81 anni in carrozzina elettrica nei pressi di Fenegrò, in provincia di Como. Anziano in carrozzina investito a Fenegrò da auto guidata dal secondo portiere dell’Inter L’anziano è stato investito da un’auto guidata da Josep Martinez, attuale secondo portiere dell’Inter. Nonostante . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Uomo in carrozzina investito e ucciso a Fenegrò dall’auto guidata da Martinez, secondo portiere dell’Inter

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ha investito e ucciso un uomo in carrozzina: il portiere dell’Inter è ora indagato per omicidio stradale. Cosa succede ora, e che ripercussioni potrebbe avere la sua carriera sportiva? Vai su Facebook

Incidente mortale a Fenegrò: il portiere dell’Inter Josep Martinez investe un 81enne in carrozzina elettrica. L’uomo è morto sul colpo. - X Vai su X

Investito e ucciso sulla carrozzina, Josep Martinez indagato - La vittima aveva 81 anni, con il suo mezzo elettrico avrebbe sbandato e invaso la corsia opposta. Segnala ansa.it

Josep Martínez, secondo portiere dell’Inter, ha investito e ucciso un 81enne in carrozzina - Martedì mattina Josep Martínez, il secondo portiere dell’Inter, ha investito con la sua auto e ucciso un uomo di 81 anni che si trovava per la strada sulla sua carrozzina elettrica. Secondo ilpost.it

Chi era Paolo Saibene, l’anziano in carrozzina investito e ucciso dal secondo portiere dell’Inter Josep Martinez - Paolo Saibene, 81 anni, è stato investito e ucciso dal secondo portiere dell'Inter Josep Martinez Riera a Fenegrò (Como), nei pressi el centro sportivo ... msn.com scrive