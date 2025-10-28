Uomo barricato in casa zona transennata negoziatore al lavoro

Padovaoggi.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 56 anni residente in via Peserico a Fossona di Cervarese Santa Croce oggi 28 ottobre nel primo pomeriggio si è barricato in casa e non intende aprire la porta ai soccorritori. Dall'abitazione si sente la musica a tutto volume. Non è dato sapere se l'uomo sia armato o abbia in mente. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

