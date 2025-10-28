Uomo barricato in casa zona transennata negoziatore al lavoro
Un uomo di 56 anni residente in via Peserico a Fossona di Cervarese Santa Croce oggi 28 ottobre nel primo pomeriggio si è barricato in casa e non intende aprire la porta ai soccorritori. Dall'abitazione si sente la musica a tutto volume. Non è dato sapere se l'uomo sia armato o abbia in mente. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Momenti di tensione nella zona di Città Giardino. Un uomo, nella notte dello scorso lunedì 20 ottobre, si è barricato all'interno di una stanza di casa per ore. A dare l'allarme è stata la moglie che, insieme al figlio piccolo, era scesa in strada in preda al panico. G - facebook.com Vai su Facebook
Ciampino, uomo armato e barricato prende in ostaggio i genitori e poi li lascia: mediazione in corso https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/12/news/ciampino_umo_asserragliato_armato_ostaggio_genitori-424908091/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
Olbia, uomo barricato in casa da giorni minaccia di far esplodere l’abitazione - A Olbia un uomo è barricato in casa da due giorni e minaccia di far esplodere l’abitazione come successo a Verona ... Scrive cagliaripad.it
Olbia, l’uomo barricato in casa scende dal tetto dopo ore di trattative - Olbia Nella giornata di ieri, lunedì 13 ottobre, si era barricato nella sua casa di via Agrigento, in zona Bandinu, minacciando di buttarsi nel vuoto. Riporta lanuovasardegna.it
Olbia, uomo con problemi mentali barricato in casa da lunedì - Da lunedì 13 ottobre un uomo con problemi psichici si è chiuso nella propria abitazione ad Olbia, rifiutando cure mediche e il trattamento sanitario obbligatorio. Si legge su tg24.sky.it