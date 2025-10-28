Uomini e Donne | quando va in onda il confronto di Ciro Gianmarco e Cristina

Ebbene sì, è arrivato il momento del confronto tanto atteso tra Ciro Solimeno, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara a Uomini e Donne. Peccato che Martina De Ioannon abbia deciso di non parteciparvi, rifiutando l’invito della redazione. Ma quando va in onda questa puntata? La registrazione di questo momento, che ha tenuto lo studio di Canale 5 fermo per molto tempo, è avvenuta nel pomeriggio di oggi, 28 ottobre 2025. Ma, come al solito, bisognerà attendere prima di assistere sul piccolo schermo al tutto. A meno che, la stessa produzione del dating show di Maria De Filippi non decida di anticipare! Vediamo insieme quando. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

