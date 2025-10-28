Uomini e Donne il confronto infuocato tra Gianmarco Ciro e Cristina | tensione alle stelle in studio Le anticipazioni

News TV. È successo davvero. Nella registrazione odierna di Uomini e Donne, si è finalmente svolto l’attesissimo confronto tra Gianmarco Steri, Ciro Solimeno e Cristina Ferrara. Un momento che il pubblico aspettava da settimane e che, secondo quanto rivelato in esclusiva da Fanpage.it, non ha deluso le aspettative. Assente invece Martina De Ioannon, la protagonista silenziosa di questa intricata vicenda sentimentale, che ha preferito non partecipare per rispetto dei genitori e per evitare ulteriori tensioni dopo le dichiarazioni di Ciro successive alla loro rottura. Leggi anche: “Convocati d’urgenza”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

uomini e donne il confronto infuocato tra gianmarco ciro e cristina tensione alle stelle in studio le anticipazioni

© Tvzap.it - Uomini e Donne, il confronto infuocato tra Gianmarco, Ciro e Cristina: tensione alle stelle in studio. Le anticipazioni

