La puntata del 28 ottobre regala colpi di scena: Martina De Ioannon si tira indietro, mentre Ciro, Gianmarco e Cristina ripercorrono la fine delle loro relazioni e i nuovi equilibri nati in queste settimane Nella puntata di Uomini e Donne registrata oggi martedì 28 ottobre, si è svolto il tanto atteso confronto tra tre protagonisti della passata stagione del dating show: Ciro Solimeno, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. La quarta Martina De Ioannon ha invece scelto di non partecipare, spiegando alla redazione di aver già detto all'ex tutto ciò che riteneva necessario, come riportato in esclusiva da *Fanpage. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Uomini e Donne anticipazioni, scontro a tre in studio: Ciro, Gianmarco e Cristina, ma Martina resta a casa

