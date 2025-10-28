Uomini e Donne anticipazioni | registrazione di martedì 28 Ottobre 2025

Martedì 28 ottobre 2025 nello studio di Uomini e Donne c’è stato il tanto atteso confronto tra Ciro Solimeno, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. Grande assente Martina De Ioannon, che ha scelto di non partecipare per motivi sorprendenti, ma che è stata comunque al centro della discussione. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto in questa registrazione del talk show ideato da Maria De Filippi. Uomini e Donne registrazione 28 Ottobre 2025: il motivo dell’assenza di Martina De Ioannon. La puntata si è aperta con l’annuncio dell’assenza di Martina De Ioannon. L’ex tronista ha rifiutato l’invito di Maria De Filippi, spiegando che affrontare temi di intimità e vita privata in studio sarebbe stata una mancanza di rispetto alla propria famiglia. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne anticipazioni: registrazione di martedì 28 Ottobre 2025

