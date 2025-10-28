Un' ora con Gino Cecchettin per gli studenti del Vittorio Veneto Salvemini

Nella mattinata di oggi gli studenti del triennio e una rappresentanza del biennio del Vittorio Veneto Salvemini, hanno avuto la possibilità di parlare con Gino Cecchettin, papà di Giulia, la ragazza di 22 anni, vittima di femminicidio da parte del suo ex fidanzato, Filippo Turetta, l'11 novembre. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

