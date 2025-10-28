UnoAerre sintesi di tecnologia e manualità

Il tema della digitalizzazione, per UnoAerre, non rappresenta solo un'evoluzione tecnica ma una trasformazione culturale che ridefinisce il modo di produrre senza intaccare l'anima artigianale del marchio. "Non parlo di percentuali, ma di percezione: all'interno della nostra azienda ogni fase, dalla fusione del metallo fino al prodotto finito, è tracciata digitalmente", spiega Cristina Squarcialupi, presidente di UnoAerre Industries. "Questo consente un'integrazione totale dei processi produttivi, fondamentale soprattutto per un'azienda di grandi dimensioni. Alcune macchine a controllo numerico ci permettono di costruire componenti in modo riproducibile, ma la mano dell'artigiano resta indispensabile.

