Uno spacca la racchetta l' altro imita Michael Jackson | che scena dopo il match point!
Bergs strappa il turno al Masters 1000 di Parigi contro Michelsen, vincendo in tre set (6-3 2-6 6-2). Ma la scena più incredibile si svolge dopo il match point: Michelsen distrugge la racchetta, mentre Bergs. si improvvisa Michael Jackson con la moonwalk. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
