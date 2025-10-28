Uno software italiano sarebbe al centro di una vasta campagna di spionaggio in Russia

Repubblica.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiama Dante ed è stato sviluppato da Memento Labs, una società nata dalle ceneri famigerata Hacking Team di Milano. Lo ha rivelato una ricerca di Kaspersky, società di sicurezza informatica russa. 🔗 Leggi su Repubblica.it

uno software italiano sarebbe al centro di una vasta campagna di spionaggio in russia

© Repubblica.it - Uno software italiano sarebbe al centro di una vasta campagna di spionaggio in Russia

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Software Italiano Sarebbe Centro