Uno software italiano sarebbe al centro di una vasta campagna di spionaggio in Russia
Si chiama Dante ed è stato sviluppato da Memento Labs, una società nata dalle ceneri famigerata Hacking Team di Milano. Lo ha rivelato una ricerca di Kaspersky, società di sicurezza informatica russa. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
IA, un software italiano per scrivere e pubblicare libri - facebook.com Vai su Facebook
Covid, il software italiano che anticipa le varianti https://ilsole24ore.com/art/covid-software-italiano-che-anticipa-varianti-AHFGBQ9C?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1760429041… - X Vai su X