Università Schillaci | One Health struttura che colloca l’Italia tra i Paesi europei più avanzati

L’intervento del ministro della Salute, Orazio Schillaci all’evento One Health: Educazione, Ricerca e Cooperazione per un Futuro Sostenibile: “Saluto gli organizzatori, le autorità, i relatori e tutti i presenti. Ringrazio il Rettore Nathan Levialdi Ghiron e l’Università di Roma Tor Vergata per l’invito e per aver scelto di dedicare questa giornata a una priorità strategica per la nostra Nazione e per la comunità internazionale. Nathan Levialdi Ghiron, rettore università di Roma Tor Vergata Siamo sempre più consapevoli che la salute umana, animale e ambientale sono strettamente interconnesse. Non possiamo più considerarle ambiti separati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

