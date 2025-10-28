Università Salza Ca' Zampa | Formiamo veterinari destinati ad animali d’affezione

Ilgiornaleditalia.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

'Garantiamo continuità tra didattica teorica e pratica' Roma, 28 ott. (Adnkronos Salute) - "Ca’ Zampa è un gruppo di cliniche veterinarie che si occupa di animali domestici e, all'interno del progetto con Tor Vergata, ci occuperemo della formazione degli studenti per quanto attiene la veterin. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

universit224 salza ca zampa formiamo veterinari destinati ad animali d8217affezione

© Ilgiornaleditalia.it - Università, Salza (Ca' Zampa): "Formiamo veterinari destinati ad animali d’affezione"

Contenuti che potrebbero interessarti

universit224 salza ca zampaUniversità, Salza (Ca’ Zampa): “Formiamo veterinari destinati ad animali d’affezione” - "Ca’ Zampa è un gruppo di cliniche veterinarie che si occupa di animali domestici e, all'interno del progetto con Tor Vergata, ci ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Universit224 Salza Ca Zampa