Università Re Tor Vergata | Con progetto didattica extended studenti a lezioni virtuali

Roma, 28 ott. (Adnkronos Salute) - "Tor Vergata Extended è un progetto di didattica avanzata pensato per integrare la didattica frontale tradizionale. Nasce in seno alla Facoltà di Veterinaria come prima applicazione per la gestione di situazioni tipiche di questo mondo, permettendo di portare virtualmente gli studenti in zone dove non è facile fare lezione o di partecipare ad eventi difficili da pianificare, come il parto di una mucca". Lo ha detto Marco Re, professore di Elettronica digitale all'università degli Studi di Roma Tor Vergata, intervendo all'evento 'One health: educazione, ricerca e cooperazione per un futuro sostenibile', tenutosi ieri alla Camera dei deputati e dedicato alla presentazione della rete formativa istituita dalla Facoltà di Medicina dell'università di Roma Tor Vergata per il corso di laurea in Medicina veterinaria. 🔗 Leggi su Iltempo.it
