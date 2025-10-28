La struttura di Gorazde aveva già operato in Italia con la “Jean Monnet” e i suoi titoli senza valore erano stati scoperti da Repubblica. Ora si è ribattezzata “American Northwest”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Università, il Mur segnala alla Crui il falso ateneo bosniaco: “Ha solo cambiato nome”