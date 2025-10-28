Università il Mur segnala alla Crui il falso ateneo bosniaco | Ha solo cambiato nome
La struttura di Gorazde aveva già operato in Italia con la “Jean Monnet” e i suoi titoli senza valore erano stati scoperti da Repubblica. Ora si è ribattezzata “American Northwest”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Approfondisci con queste news
Le occupazioni delle università stanno diventando troppe. Ho scritto una lettera a tutti i rettori degli atenei italiani per sottolineare la necessità di garantire il diritto allo studio. In questi giorni stiamo ricevendo numerose segnalazioni da parte di studenti, ricercat - facebook.com Vai su Facebook