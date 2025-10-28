Università Fise | Con uomo e ambiente anche cavallo entri in programma One Health

Roma, 28 ott. (Adnkronos Salute) - "La Federazione italiana sport equestri, oltre a rappresentare 150mila atleti e tesserati delle discipline equestri, rappresenta anche 40mila cavalli che in Italia, prima nazione al mondo, vengono riconosciuti come atleti per ordinamento giuridico, attraverso una legge del 2021. È fondamentale che questo magnifico compagno di sport, che per noi è anche un compagno di vita, entri nel programma di One Health, nel quale il cavallo, insieme all'uomo e all'ambiente, si deve inserire in un sistema di medicina integrato". Lo ha detto Marco Di Paola, presidente Fise in occasione dell'incontro 'One health: educazione, ricerca e cooperazione per un futuro sostenibile', tenutosi alla Camera dei deputati e dedicato alla presentazione della rete formativa istituita dalla Facoltà di Medicina dell'università di Roma Tor Vergata per il corso di laurea in Medicina Veterinaria. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Università, Fise: "Con uomo e ambiente anche cavallo entri in programma One Health"

