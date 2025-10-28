Università di Parma | al via la 5^ edizione del master arte in intelligenza artificiale e telemedicina

Dopo il successo delle precedenti edizioni, l’Università di Parma annuncia la quinta edizione del Master Universitario di I° livello in Intelligenza Artificiale e Telemedicina - ARTE dell’Università di Parma (https:www.masterarte.unipr.it), un percorso formativo innovativo, in partenza a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

