Università di Parma al via alla 2^ edizione del master Econeoped - ecografia neonatale e pediatrica

Parma 28 ottobre 2025 - L’ecografia è da tempo uno strumento fondamentale nella diagnostica clinica, utilizzato quotidianamente negli ospedali per approfondimenti rapidi e accurati. Un ruolo cruciale lo riveste nell’esplorazione dettagliata degli organi interni, dei tessuti e delle strutture. 🔗 Leggi su Parmatoday.it