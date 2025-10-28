Università di Parma al via alla 2^ edizione del master Econeoped - ecografia neonatale e pediatrica
Parma 28 ottobre 2025 - L’ecografia è da tempo uno strumento fondamentale nella diagnostica clinica, utilizzato quotidianamente negli ospedali per approfondimenti rapidi e accurati. Un ruolo cruciale lo riveste nell’esplorazione dettagliata degli organi interni, dei tessuti e delle strutture. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Approfondisci con queste news
Su “Science” una ricerca internazionale, Parma unica Università italiana coinvolta Anni consecutivi di estrema aridità causano un drastico calo nella crescita delle piante spingendo questi ecosistemi oltre il punto di non ritorno - facebook.com Vai su Facebook
Pareggio al cardiopalma al Via Del Mare, Lecce - Parma: 2-2 - Il sabato della 5^ giornata del campionato di Serie A si chiude con la sfida del Via del Mare: si affrontano Lecce e Parma. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it