Università | cinque borse di studio di 3mila euro in ricordo di Pippi
Cinque borse di studio, del valore di 3mila euro ciascuna, in ricordo di “Pippi”. A promuovere l'iniziativa di valorizzazione del merito scolastico per l'anno accademico 20252026 è la Fondazione Ets Ludovica Ardenghi “Pippi”.L'iniziativa è rivolta agli studenti universitari del primo anno. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
