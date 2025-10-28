Università | cinque borse di studio di 3mila euro in ricordo di Pippi

Leccotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque borse di studio, del valore di 3mila euro ciascuna, in ricordo di “Pippi”. A promuovere l'iniziativa di valorizzazione del merito scolastico per l'anno accademico 20252026 è la Fondazione Ets Ludovica Ardenghi “Pippi”.L'iniziativa è rivolta agli studenti universitari del primo anno. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Borsa di studio Lina Cinque Verducci assegnata a quattro classi - Il Teatro Ideale ospiterà domani alle 10,30 la nona edizione della Borsa di studio Lina Cinque Verducci, che premia i progetti scolastici sui temi della memoria e della storia dell’ex campo di ... Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Universit224 Cinque Borse Studio