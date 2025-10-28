Università Campus Bio-Medico Rocco Papalia nuovo Rettore operativo dal 1 novembre | nominata la nuova squadra accademica

Roma, 28 ottobre 2025 – Il Consiglio di Amministrazione dell’Università Campus Bio-Medico di Roma (UCBM) ha nominato il Prof. Rocco Papalia nuovo Rettore dell’Ateneo, in carica dal 1° novembre 2025, subentrando al Prof. Eugenio Guglielmelli, che concluderà il proprio mandato il 31 ottobre. La scelta segna la continuità con una storia accademica e professionale sviluppata interamente all’interno dell’Università. Chirurgo ortopedico e traumatologo, Papalia è tra i primi laureati del Campus Bio-Medico. In oltre venticinque anni di attività ha consolidato un percorso che intreccia formazione, ricerca e pratica clinica: Direttore della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dal 2015, guida l’Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia e la relativa Unità di Ricerca, è membro del Comitato Scientifico della Fondazione Policlinico Universitario e Direttore scientifico del Simulation Center. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it