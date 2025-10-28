Un’ingiustizia silenziosa | la tragedia di Napoleone il cane pastore di Torchiara ucciso da un vile ignoto
Nel cuore delle campagne cilentane, un contrasto stridente tra amore e violenza si è manifestato in un episodio che ha scosso la comunità di Torchiara. La storia di Napoleone, un cane pastore che ha dedicato la sua vita alla protezione del gregge del suo padrone, si configura come una narrazione dolorosa che ci invita a riflettere
