**Ungheria | Schlein ' visita Orban preoccupa sembra spingere Italia contro Ue' **

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Quello di Orban è un viaggio dai contorni ancora poco chiari e dalle implicazioni geopolitiche preoccupanti che sembrano voler spingere l'Italia verso una posizione di contrasto con l'Unione Europea, nel tentativo di assecondare gli interessi nazionalisti di Orbán e il suo legame economico ed energetico con la Russia di Putin". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein. "Speriamo che la Presidente Meloni gli abbia detto quanto sia strategico per l'Italia proseguire con gli investimenti comuni europei, senza i quali saremmo in recessione, e quanto sia importante condividere le responsabilità sull'accoglienza di chi arriva in Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Ungheria: Schlein, 'visita Orban preoccupa, sembra spingere Italia contro Ue'**

