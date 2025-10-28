Ungheria | Schlein ' solidarietà a Repubblica mi aspetto difesa da Meloni e governo'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - “Grave l'attacco del governo ungherese a Repubblica, a cui esprimiamo piena solidarietà. È inaccettabile ogni forma di ingerenza e di intimidazione nei confronti della libertà di stampa e dell'indipendenza dei media italiani. Mi aspetto che anche Giorgia Meloni e il governo italiano difendano il quotidiano e, soprattutto, questi valori fondamentali che dovrebbero essere pienamente rispettati e condivisi da tutte le forze politiche". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein. 🔗 Leggi su Iltempo.it

