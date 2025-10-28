Ungheria | Malpezzi ' Meloni la pensa come filoputiniano Salvini?'

Iltempo.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Il vicepremier del governo, Matteo Salvini, quello delle magliette con Putin, incontra Orbàn che chiede un blocco anti Kiev. La premier Meloni continua sulla linea del silenzio? L'atteggiamento di Salvini mina la credibilità dell'Italia nelle sue scelte di politica estera. Invece di prendersela con l'opposizione Giorgia Meloni guardi dentro la maggioranza, a meno che anche lei non la pensi come Salvini". Così Simona Malpezzi, senatrice del Pd. 🔗 Leggi su Iltempo.it

ungheria malpezzi meloni la pensa come filoputiniano salvini

© Iltempo.it - Ungheria: Malpezzi, 'Meloni la pensa come filoputiniano Salvini?'

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ungheria malpezzi meloni pensaUngheria: Malpezzi, 'Meloni la pensa come filoputiniano Salvini?' - "Il vicepremier del governo, Matteo Salvini, quello delle magliette con Putin, incontra Orbàn che chiede un blocco anti Kiev. Lo riporta iltempo.it

ungheria malpezzi meloni pensaItalia-Ungheria: Quartapelle, 'Orban partner su difesa per Meloni, Crosetto che dice?' - "Va bene parlare con tutti in Europa, va bene usare la propria influenza per evitare strappi di Orban. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Meloni-Orban, intesa su migranti e difesa. Poi l'attacco dell'ungherese all'Ue: “Non conta nulla” - Un'ora di incontro a Palazzo Chigi, su temi che vanno da Ucraina e Medio Oriente, a migranti e cooperazione nel settore difesa. Lo riporta iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Ungheria Malpezzi Meloni Pensa