Roma, 28 ott. (Adnkronos) - “Mentre Orban è in italia e viene riverito da Salvini e ricevuto dalla Presidente del Consiglio un suo consigliere politico attacca i media italiani ed in particolare Repubblica a cui va la nostra solidarietà. Conosciamo l'idiosincrasia del governo ungherese nei confronti dei diritti e della libertà di stampa. Ma saremmo curiosi di sapere se, mentre Orban spiegava loro il suo legame con Putin e il suo antieuropeismo, Salvini e Giorgia Meloni hanno difeso i giornalisti italiani e i nostri media. Ci aspettiamo al più presto parole chiare e forti del nostro patriottico governo a difesa della libertà di stampa”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ungheria: Boccia, 'da Meloni ci aspettiamo parole chiare di condanna'

