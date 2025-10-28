Undici nuove case popolari a Sonnino | consegnate le chiavi agli assegnatari

Latinatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati consegnati ad altrettante famiglie assegnatarie 11 nuovi alloggi popolari a Sonnino. Si tratta della conclusione di un lungo progetto avviato nel 2020 che prevede un investimento di 2 milioni di euro di fondi del Ministero gestiti dalla Regione Lazio. La consegna delle chiavi degli. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

